Google «превратила» разработчика из Швейцарии в серийного убийцу

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Швейцарский разработчик Христо Георгиев рассказал в своём блоге интересную историю. Если кратко, то поисковая выдача Google прикрепила его фотографию к статье на Википедии о его тёзке серийном убийце.

По словам Георгиева, узнал он об этом из электронного письма, полученного от бывшего коллеги. Он скинул девелоперу скриншот, на котором видно — если загуглить имя «Христо Георгиев», то на карточке Google появится информация о преступнике, рядом с которым стоит фотография автора истории.

Реакция разработчика была ожидаемой: он «быстро открыл браузер, зашёл в Google и набрал своё имя».

И действительно, моя фотография появилась над описанием болгарского серийного убийцы. Христо Георгиев

Георгиев тут же открыл Википедию, чтобы проверить теорию о том, что это просто чья-то неудачная шутка. Но оказалось, что в онлайн-энциклопедии не используется его фотография — там вообще нет никакой фотографии преступника в статье о нём.

По итогу выяснилось, что это произошло из-за того, что алгоритм графа знаний Google каким-то образом ошибочно связал фотографию программиста со статьёй Википедии о серийном убийце.

При этом автор поста отметил, что его имя — не уникальное. Есть сотни других людей, которых также зовут Христо Георгиев и чьи фотографии доступны в сети.

Источник: Hristo Georgiev