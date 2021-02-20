Google уволила второго ведущего разработчика ИИ за последние два месяца

Google уволила ещё одного ведущего исследователя в области искусственного интеллекта. На этот раз в немилость поискового гиганта попала Маргарет Митчелл. Об этом рассказала сама экс-сотрудница Google в своём Twitter-аккаунте.

По версии ИТ-гиганта, увольнение сотрудницы стало результатом расследования, длившегося несколько недель, пишет Reuters. Его результаты показали, что Митчелл пересылала разработанный внутри Google код за пределы компании. Тем самым она нарушила правила безопасности.

В свою очередь сама Маргарет Митчелл заявила, что её увольнение было вызвано «травмой», которую испытывала она и вся команда в связи с увольнением другого высокопоставленного сотрудника Google — Тимнит Гебру.

Напомним, что её поисковый гигант уволил Гебру ещё в декабре 2020 года. Тогда история получилась тоже не очень красивой — специалисту указали на дверь по надуманному поводу.

Источник: Twitter / MMitchell