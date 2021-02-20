Google уволила второго ведущего разработчика ИИ за последние два месяца

Google уволила второго ведущего разработчика ИИ за последние два месяца

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Компании как никогда ранее не хватает девиза «don't be evil».

Google уволила ещё одного ведущего исследователя в области искусственного интеллекта. На этот раз в немилость поискового гиганта попала Маргарет Митчелл. Об этом рассказала сама экс-сотрудница Google в своём Twitter-аккаунте.

По версии ИТ-гиганта, увольнение сотрудницы стало результатом расследования, длившегося несколько недель, пишет Reuters. Его результаты показали, что Митчелл пересылала разработанный внутри Google код за пределы компании. Тем самым она нарушила правила безопасности.

Маргарет Митчелл

В свою очередь сама Маргарет Митчелл заявила, что её увольнение было вызвано «травмой», которую испытывала она и вся команда в связи с увольнением другого высокопоставленного сотрудника Google — Тимнит Гебру.

Напомним, что её поисковый гигант уволил Гебру ещё в декабре 2020 года. Тогда история получилась тоже не очень красивой — специалисту указали на дверь по надуманному поводу.

Google уволила одного из ведущих исследователей ИИ в компании
tproger.ru

Источник: Twitter / MMitchell