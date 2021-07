Группа хакеров REvil, которую в США связывают с Кремлём, исчезла из сети. Все их серверы и сайты выключены

Хакерскую группу REvil обвиняют в атаке на американскую IT-компанию Kaseya — поставщика корпоративного ПО. Жертвами атаки стали 200 клиентов Kaseya.

Исчезновение REvil из даркнета заметил Лоренс Абрамс (Lawrence Abrams), основатель блога о компьютерной безопасности Bleeping Computer. В своём Twitter он рассказал об отключении сайтов и серверов хакерской группы, а также пропаже самих взломщиков с русскоязычных форумов в даркнете.

All REvil sites are down, including the payment sites and data leak site. 🤔

The public ransomware gang represenative, Unknown, is strangely quiet.

— Lawrence Abrams (@LawrenceAbrams) July 13, 2021