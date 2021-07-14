Группа хакеров REvil, которую в США связывают с Кремлём, исчезла из сети. Все их серверы и сайты выключены

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Хакерскую группу REvil обвиняют в атаке на американскую IT-компанию Kaseya — поставщика корпоративного ПО. Жертвами атаки стали 200 клиентов Kaseya.

Исчезновение REvil из даркнета заметил Лоренс Абрамс (Lawrence Abrams), основатель блога о компьютерной безопасности Bleeping Computer. В своём Twitter он рассказал об отключении сайтов и серверов хакерской группы, а также пропаже самих взломщиков с русскоязычных форумов в даркнете.

All REvil sites are down, including the payment sites and data leak site. 🤔 The public ransomware gang represenative, Unknown, is strangely quiet. — Lawrence Abrams (@LawrenceAbrams) July 13, 2021

Эксперты в США предполагают что неожиданое исчезновение REvil связано с телефонным разговором президентов США и России, который прошёл в пятницу 9 июля. На телефонной встрече обсуждали прекращение кибератак со стороны хакерский групп из России.



Эксперт компании Mandiant Threat Intelligence Джон Хилтквист считает, что REvil насильно заставили уйти в отставку: «Очень похоже, что REvil пострадала от запланироваванного одновременного захвата своей инфраструктуры».

Другая версия: хакеры из REvil достаточно заработали и решили сами уйти в отставку. Или просто залегли на дно.

Источник: BBC