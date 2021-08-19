Horizon Workroom от Facebook позволяет бесплатно проводить встречи в виртуальной реальности. Приложение уже можно скачать

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Разработчик фейсбуковских VR-шлемов Oculus представила Horizon Workroom — бесплатное приложение, которое позволяет проводить рабочие встречи в виртуальной реальности с помощью Oculus Quest 2.

В VR-переговорке удобно проводить мозговые штурмы и стэндапы, питчить идеи и работать над документами. Это полноценный виртуальный офис для тех, кто устал работать на удалёнке и хочет работать бок о бок с командой.

Вы можете присоединиться к встрече в качестве аватара — своего цифрового двойника — или по видеосвязи.

Что предлагает Horizon Workroom

Возможность перенести свой рабочий стол в виртуальный мир

Приложение Oculus Remote Desktop позволяет перенести клавиатуру в виртуальную комнату и работать на ней в VR.

Виртуальная доска для идей

В каждой комнате есть бесконечная доска, на которой можно записывать идеи. Контроллеры Oculus позволяют писать в воздухе — все рисунки и записи отображаются на виртуальной доске в VR. Записи с доски можно экспортировать в виде изображения на компьютер.

Разные планировки виртуальной комнаты

Вы можете настроить планировку виртуальной комнаты под свои задачи. Она будет расширять по мере увеличения количества участников.

Возможность присоединиться по видеосвязи

Те, у кого нет VR-шлема, могут попасть в комнату по видеозвонку через компьютер. Такие участники появятся на видеоэкране в виртуальном зале.

Заметки с собраний и интеграция с календарями

У каждой комнаты есть персональное хранилище, в котором сохраняются все заметки, ссылки и файлы со встречи. Workrooms также можно синхронизировать с Outlook или Google Календарь, чтобы упростить планирование встреч и отправку приглашений.

Где уже используется

Facebook уже использует Workrooms для совместной работы. В компании говорят, что это лучший способ собраться, если нет возможности всем сотрудникам физически находиться вместе.

Последнюю пресс-встречу по поводу создания метавселенной основатель Facebook провёл как раз в такой комнате в Horizon Workrooms.

Как попробовать

Приложение Horizon Workroom находится в открытом бета-тесте, его уже можно бесплатно скачать с официального сайта.

Чтобы попасть в виртуальную комнату, нужно создать команду. Для этого зарегистрируйтесь на сайте workrooms.com.

Если ваши коллеги уже используются Workrooms, они могут пригласить вас по ссылке.

Учтите: чтобы попасть в виртуальную комнату в качестве аватара и пользоваться большинством функций, нужен VR-шлем Oculus Quest 2.

Источник: Блог Oculus