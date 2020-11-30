ИИ помог дронам при поиске потерявшихся в гуще деревьев людей

Люди, потерявшиеся в лесу, находятся в серьёзной опасности не только из-за риска умереть от холода или быть растерзанными дикими животными. Так, например, спасателям очень сложно находить подобных «потеряшек» из-за нагрева деревьев до температуры тела человека. В такие моменты специалистам не помогают даже тепловизоры.

Свежий проект разрабатывался именно для решения данной проблемы. Он, основываясь на работе искусственного интеллекта, сумел объединить изображения с нескольких дронов, после чего как бы «погасил» тепловое излучение деревьев. В результате, перед спасателями возникли чётко разделяемые человеческие контуры, которые при обычной съёмке были бы закрыты растительностью.

Видео с демонстрацией работы технологии

Учёные заявили, что разработанная ими система демонстрирует точность в 95%. Для сравнения, традиционные изображения с тепловизора могут похвастаться лишь показателем точности в 25%.

Источник: Nature