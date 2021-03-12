Instaclone, Fakebooker, Amazonna: 70+ open source клонов популярных сервисов собрали в одном месте

Instaclone, Fakebooker, Amazonna: 70+ open source клонов популярных сервисов собрали в одном месте

Новости,
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Если у вас есть свой похожий «клон», можете поделиться им в комментариях.

Фулстек-разработчик Гоурав Гоял опубликовал в своём блоге новый проект — Clone Wars. По сути, это список, состоящий из более 70 клонов популярных интернет-сервисов, таких как Instagram, Facebook, Amazon и т.д. Главным отличием клонов от оригиналов является открытый исходный код.

Источник: Gourav.io

Прямо в таблице сразу же можно увидеть, какие именно технологии использовались для создания того или иного сервиса.

Часть из представленных подражателей просят регистрацию, часть работают сразу после их открытия. При этом особенно интересным получился один из клонов Google Keep — Vue Keep. Визуально проект практически 1 в 1 повторяет сервис Google, но в отличие от многих аналогов не требует заводить свой аккаунт. 

Интерфейс Vue Keep

Гоял не планирует останавливаться на достигнутом и уже предлагает новым разработчикам поделиться своими наработками. В случае, если они будут достаточно высокого уровня, он добавит их в свой список Clone Wars. 

Источник: Gourav.io

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