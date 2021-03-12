Instaclone, Fakebooker, Amazonna: 70+ open source клонов популярных сервисов собрали в одном месте

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Фулстек-разработчик Гоурав Гоял опубликовал в своём блоге новый проект — Clone Wars. По сути, это список, состоящий из более 70 клонов популярных интернет-сервисов, таких как Instagram, Facebook, Amazon и т.д. Главным отличием клонов от оригиналов является открытый исходный код.

Прямо в таблице сразу же можно увидеть, какие именно технологии использовались для создания того или иного сервиса.

Часть из представленных подражателей просят регистрацию, часть работают сразу после их открытия. При этом особенно интересным получился один из клонов Google Keep — Vue Keep. Визуально проект практически 1 в 1 повторяет сервис Google, но в отличие от многих аналогов не требует заводить свой аккаунт.

Гоял не планирует останавливаться на достигнутом и уже предлагает новым разработчикам поделиться своими наработками. В случае, если они будут достаточно высокого уровня, он добавит их в свой список Clone Wars.

Источник: Gourav.io

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