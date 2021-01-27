Исследователи из Google обнаружили массовую атаку на разработчиков от северокорейских хакеров

Группа анализа угроз Google опубликовала свежий пост в блоге компании. В нём специалисты ИТ-корпорации рассказали об обнаруженной ими хакерской кампании, организованной властями Северной Кореи. Целью злоумышленников были специалисты по кибербезопасности, а для доступа к их компьютерам использовались различные методы, включая социальную инженерию, пишет The Verge.

Длился процесс взлома на протяжении нескольких месяцев. Хакеры заражали компьютеры «исследователей и разработчиков в сфере уязвимостей», используя бреши в Windows 10 и Chrome. На контакт со специалистами северокорейские злоумышленники выходили через Twitter, Telegram, LinkedIn и прочие платформы для общения.

Google уже опубликовала список аккаунтов, которые были связаны с правительством Северной Кореи. Советуем ознакомиться с ним, если вы имели контакты с подозрительными личностями в последнее время.

Источник: The Verge