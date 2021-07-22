«Яндекс» открыла датасет своих беспилотных автомобилей для исследований в области машинного обучения

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«Яндекс» опубликовала набор данных беспилотных автомобилей для конкурса Shifts Challenge, который компания проведёт в рамках международной конференции NeurIPS 2021 вместе с учёными из Оксфорда и Кембриджа.

Конкурс должен привлечь внимание к проблеме «сдвига данных» в машинном обучение. Это также возможность для исследователей получить доступ к уникальному датасету, который позволяет оценить качество работы моделей машинного обучения «Яндекса».

Датасет содержит более 1600 часов движения, разбитых на 600 000 размеченных фрагментов поездок на дорогах России, Израиля и США — в хорошую погоду, в снег и в дождь. Все данные обезличены.

Источник: Блог Яндекса