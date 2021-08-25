Языковую модель на нейросетях от «Сбера» признали лучшей по пониманию текстов на русском языке. Она уступает только человеку

Языковую модель на нейросетях от «Сбера» признали лучшей по пониманию текстов на русском языке. Она уступает только человеку

Новости, 16

Языковую модель ruRoberta-large finetune, разработанную в SberDevices, признали лучшей по пониманию текста в рамках главного бенчмарка по оценке текстовых моделей Russian SuperGLUE. 

В рейтинге модель «Сбера» уступила только человеку. В десятку лидеров также вошли ещё 4 модели компании. 

Модель ruRoBERTa повторяет архитектуру BERT и использует токенизацию от нейросети ruGPT-3 — русскоязычного аналога GPT-3, который тоже разработала SberDevices. Она 3 недели обучалась на суперкомпьютере «Кристофари». 

Источник: Код Дурова