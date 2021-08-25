Языковую модель на нейросетях от «Сбера» признали лучшей по пониманию текстов на русском языке. Она уступает только человеку

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Языковую модель ruRoberta-large finetune, разработанную в SberDevices, признали лучшей по пониманию текста в рамках главного бенчмарка по оценке текстовых моделей Russian SuperGLUE.

В рейтинге модель «Сбера» уступила только человеку. В десятку лидеров также вошли ещё 4 модели компании.

Модель ruRoBERTa повторяет архитектуру BERT и использует токенизацию от нейросети ruGPT-3 — русскоязычного аналога GPT-3, который тоже разработала SberDevices. Она 3 недели обучалась на суперкомпьютере «Кристофари».

Источник: Код Дурова