Компьютеры на Windows 10 научились ломать с помощью обыкновенной ссылки

В Windows 10 найдена уязвимость, с помощью которой злоумышленники могут вывести из строя компьютер пользователей. Для того, чтобы сломать ПК, достаточно лишь пройти по обыкновенной ссылке, пишет Tom’s Guide.

Изначально дыру обнаружил пользователь Twitter под ником jonasLyk. Он даже опубликовал на эту тему отдельный тред. Работает уязвимость следующим образом:

пользователь получает ссылку и открывает её в браузере;

браузер пытается открыть не интернет-страницу, а некий файл внутри Windows;

компьютер жертвы намертво зависает, демонстрируя «Синий экран».

Саму ссылку мы, в целях сохранения безопасности читателей, приводить не будем. Отметим лишь, что в ней есть элемент globalroot\device . Будьте осторожны и если увидите его, лучше воздержитесь от перехода по ссылке.

Автор Tom’s Guide уточнил, что проблема актуальна для Windows 10 версии 1709 и старее.

Источник: Tom’s Guide