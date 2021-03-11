Коснулись ли вас ограничения скорости Роскомнадзора? Новый сервис ответит на этот вопрос

В обсуждении замедления работы Twitter на портале NTC появился комментарий от пользователя под ником darkk. В нём он поделился разработанным им сервисом, помощью которого пользователи могут проверить, коснулась ли их ограничительная машина, запущенная Роскомнадзором (РКН) накануне.

Основой проекта стала элементарная идея: сначала измерять скорость до «замедленного РКН» домена t.co.speed.gulag.link , а затем сравнивать её с показателями скорости до обычного домена speed.gulag.link .

Автор сервиса предлагает обращать внимание на те случаи, когда «замедленный» адрес выдаёт меньше 0,15 Мбит/сек, а обычный — больше 1,5 Мбит/сек. Если же обе скорости больше 1,5 Мбит/сек, то об ограничениях РКН говорить вряд ли приходится.

Протестировать свою машину можно по ссылке. Исходники проекта можно найти на GitHub-аккаунте автора.

Источник: NTC