Linux Shell научили понимать естественный язык с помощью OpenAI

На YouTube-канале River’s Educational Channel появилось очень интересное видео. В нём разработчик показал свой новый проект — надстройку для Linux Shell. Она способна понимать естественный язык и переводить целые фразы в команды, распознаваемые компьютером.

По словам девелопера, его разработка является обычная Python-оболочка. Её суть заключается в получении фраз от пользователя и, с помощью технологий OpenAI, перевода их в bash-команды.

Как это работает на стороне пользователя?

Например, если написать find all files ending in .log in /var/log , то надстройка переделает эту фразу в команду find /var/log -name “*.log” и выдаст соответствующие результаты:

Или же если попросить показать все файлы весом более 1 ГБ, находящиеся в текущей директории ( find all files in current directory bigger than 1GB ), то и с этим инструмент на базе OpenAI справится.

А что «под капотом»?

Оболочка использует в своей работе формат question-and-answer («ответы и вопросы). Она предоставляет модели OpenAI «примерный контекст» и примеры ввода и вывода.

Разработчик задавал достаточно простые контекстные примеры, такие как «команды Linux Bash для выполнения задачи». В общей сложности их было 5 штук, что заметно больше рекомендованных 2-3 примеров.

С полным списком того, что работает, а что нет, можно ознакомиться на странице проекта. А то, как работает оболочка, можно посмотреть в видео ниже:

Источник: River’s Educational Channel