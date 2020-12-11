Microsoft научила чат-ботов подражать конкретным людям

На сайте ведомства по патентам и товарным знакам США всплыл документ, который датируется 1 декабря 2020 года. В нём описывается новая технология Microsoft, способная улучшить качество голосовых и текстовых чат-ботов. Для этого она анализирует данные того, под кого в дальнейшем будет мимикрировать виртуальный собеседник. Особенно полезными будут записи голоса объекта подражания, а также его сообщения в соцсетях и письма в электронной почте.

Издание Input Mag предположило, что в будущем новая разработка Microsoft может быть использована для появления новой услуги — общения с уже умершим человеком. Правда, не факт, что выпустит нечто подобное сама редмондская компания. Она вполне может лицензировать технологию сторонним производителям, а уже они займутся выпуском виртуальных копий погибших знакомых.

Источник: Ведомств по патентам и товарным знакам США