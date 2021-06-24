Microsoft представила Windows 11 — новый магазин приложений, ориентированность на мобильные устройства и возвращение виджетов

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Компания Microsoft наконец-то провела онлайн-мероприятие, посвящённое новому поколению Windows. В рамках неё компания представила свою новую операционную систему — Windows 11.

Несмотря на прежние утверждения, что Windows 10 станет последней номерной версией продукта, компания всё же решила нарушить собственное обещание. Но что такого нового в ней есть, чтобы менять уже принятое ранее решение?

Оптимизация под мобильные устройства

Прежде Windows очень явно разделялась на смартфонную, планшетную и компьютерную версии. И каждая из них имела собственный установочник. Сейчас же всё будет немного иначе.

Новая Windows 11 будет изначально больше ориентирована на портативные устройства. А это означает более тесную интеграцию с тач-управлением, повышенную энергоэффективность и так далее.

Виджеты

После отказа от них в Windows 10, Microsoft вновь решила вернуть миниатюрных «помощников» в свою систему.

На данный момент не совсем ясно, как будут выглядеть реализована поддержка сторонних виджетов — сложно будет контролировать соблюдение ими стандартов самой операционной системы. Но факт остаётся фактом — они вернулись и теперь их могут создавать все желающие.

Новый магазин Windows

В нём исчезнуть ограничения, имевшиеся на актуальной площадке. Благодаря этому компании и независимые девелоперы смогут загружать в магазин любые приложения Windows. В том числе и браузеры по типу Chrome или Firefox.

Также разработчики смогут оснащать свои приложения независимой от Microsoft рекламой. При этом никаких финансовых отчислений IT-гиганту за неё платить не придётся.

А что там по системным требованиям?

По старой традиции, редмондцы не стали взвинчивать системные требования новой версии системы. Как и Windows 10, новая ОС требует:

Процессор: не менее 1 ГГц или SoC;

не менее 1 ГГц или SoC; ОЗУ: 2 ГБ;

2 ГБ; Место на жестком диске: 30 ГБ;

30 ГБ; Видеоадаптер: DirectX 9 или более поздняя версия с драйвером WDDM 1.0.