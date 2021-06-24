Microsoft представила Windows 11 — новый магазин приложений, ориентированность на мобильные устройства и возвращение виджетов

Компания Microsoft наконец-то провела онлайн-мероприятие, посвящённое новому поколению Windows. В рамках неё компания представила свою новую операционную систему — Windows 11.
Несмотря на прежние утверждения, что Windows 10 станет последней номерной версией продукта, компания всё же решила нарушить собственное обещание. Но что такого нового в ней есть, чтобы менять уже принятое ранее решение?
Оптимизация под мобильные устройства
Прежде Windows очень явно разделялась на смартфонную, планшетную и компьютерную версии. И каждая из них имела собственный установочник. Сейчас же всё будет немного иначе.
Новая Windows 11 будет изначально больше ориентирована на портативные устройства. А это означает более тесную интеграцию с тач-управлением, повышенную энергоэффективность и так далее.
Виджеты
После отказа от них в Windows 10, Microsoft вновь решила вернуть миниатюрных «помощников» в свою систему.
На данный момент не совсем ясно, как будут выглядеть реализована поддержка сторонних виджетов — сложно будет контролировать соблюдение ими стандартов самой операционной системы. Но факт остаётся фактом — они вернулись и теперь их могут создавать все желающие.
Новый магазин Windows
В нём исчезнуть ограничения, имевшиеся на актуальной площадке. Благодаря этому компании и независимые девелоперы смогут загружать в магазин любые приложения Windows. В том числе и браузеры по типу Chrome или Firefox.
Также разработчики смогут оснащать свои приложения независимой от Microsoft рекламой. При этом никаких финансовых отчислений IT-гиганту за неё платить не придётся.
А что там по системным требованиям?
По старой традиции, редмондцы не стали взвинчивать системные требования новой версии системы. Как и Windows 10, новая ОС требует:
- Процессор: не менее 1 ГГц или SoC;
- ОЗУ: 2 ГБ;
- Место на жестком диске: 30 ГБ;
- Видеоадаптер: DirectX 9 или более поздняя версия с драйвером WDDM 1.0.