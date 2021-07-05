Microsoft Store в Windows 11 наконец-то стал полезным. Туда завезли востребованные приложения

На презентации Windows 11 разработчики рассказали, что в новой винде прокачают Microsoft Store — встроенный магазин приложений. Интерфейс действительно улучшили, скорость работы повысили.
Правда, магазин приложений как был ненужным, так им и оставался: в нём не было востребованных товаров. Теперь это изменили.
Что появилось в магазине
В процессе тестирования Windows 11 в Microsoft Store добавили реально полезные приложения:
- OBS Studio,
- Zoom,
- Canva,
- WinZip,
- Adobe Acrobat Reader.
А это только первая неделя бета-тестирования.
Что ещё появится
Microsoft Store теперь, по сути, является интерфейсом для команды WinGet, которая устанавливает приложения из репозитория Microsoft. Это значит, что в ближайшие недели в магазин выложат ещё больше востребованных приложений.
Например, Mozilla уже намекнула, что в Microsoft Store скоро появится и браузер Firefox.
Ещё Microsoft Store взял курс на «открытость». Глава Windows Панос Панай вообще заявил, что они хотят, чтобы магазины приложений Steam и Epic Store стали частью магазина от Microsoft.
«Я хочу, чтобы пользователь просто вводил в поиске нужное приложение и мог его скачать. Неважно, в каком магазине оно изначально размещено», — заявил Панай.
Почему стали появляться полезные приложения
Microsoft Store теперь привлекает разработчиков бесплатным размещением. Создатели приложений забирают 100% дохода, если размещают их только в магазине Windows.
Теперь Microsoft Store — конкурент Steam?
Журналисты считают, что через некоторое время Microsoft Store сможет тягаться с магазинами приложений Steam и Epic Store.
Правда, главный козырь магазина от Windows — 100% дохода — не распространяется на игры.
Компания пытается компенсировать
это снижением комиссии. Если раньше Microsoft получала 30% дохода от игр, с 1 августа она будет забирать 12%.
Источник: TheVerge