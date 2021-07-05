Microsoft Store в Windows 11 наконец-то стал полезным. Туда завезли востребованные приложения

Microsoft Store в Windows 11 наконец-то стал полезным. Туда завезли востребованные приложения

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Обложка: Microsoft Store в Windows 11 наконец-то стал полезным. Туда завезли востребованные приложения

На презентации Windows 11 разработчики рассказали, что в новой винде прокачают Microsoft Store — встроенный магазин приложений. Интерфейс действительно улучшили, скорость работы повысили.

Правда, магазин приложений как был ненужным, так им и оставался: в нём не было востребованных товаров. Теперь это изменили.

Что появилось в магазине

В процессе тестирования Windows 11 в Microsoft Store добавили реально полезные приложения:

  • OBS Studio,
  • Zoom,  
  • Canva,
  • WinZip,
  • Adobe Acrobat Reader.

А это только первая неделя бета-тестирования. 

Обновлённый Microsoft Store. Доступны Twitter, Adobe Creative Cloud, Visual Studio, Wikipedia, Canva. 

Что ещё появится

Microsoft Store теперь, по сути, является интерфейсом для команды WinGet, которая устанавливает приложения из репозитория Microsoft. Это значит, что в ближайшие недели в магазин выложат ещё больше востребованных приложений. 

Например, Mozilla уже намекнула, что в Microsoft Store скоро появится и браузер Firefox. 

Ещё Microsoft Store взял курс на «открытость». Глава Windows Панос Панай вообще заявил, что они хотят, чтобы магазины приложений Steam и Epic Store стали частью магазина от Microsoft. 

«Я хочу, чтобы пользователь просто вводил в поиске нужное приложение и мог его скачать. Неважно, в каком магазине оно изначально размещено», — заявил Панай.

Почему стали появляться полезные приложения

Microsoft Store теперь привлекает разработчиков бесплатным размещением. Создатели приложений забирают 100% дохода, если размещают их только в магазине Windows.

Теперь Microsoft Store — конкурент Steam?

Журналисты считают, что через некоторое время Microsoft Store сможет тягаться с магазинами приложений Steam и Epic Store.

Правда, главный козырь магазина от Windows — 100% дохода — не распространяется на игры.

Компания пытается компенсировать

это снижением комиссии. Если раньше Microsoft получала 30% дохода от игр, с 1 августа она будет забирать 12%.

Источник: TheVerge