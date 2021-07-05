Microsoft Store в Windows 11 наконец-то стал полезным. Туда завезли востребованные приложения

Поделиться

На презентации Windows 11 разработчики рассказали, что в новой винде прокачают Microsoft Store — встроенный магазин приложений. Интерфейс действительно улучшили, скорость работы повысили.

Правда, магазин приложений как был ненужным, так им и оставался: в нём не было востребованных товаров. Теперь это изменили.

Что появилось в магазине

В процессе тестирования Windows 11 в Microsoft Store добавили реально полезные приложения:

OBS Studio,

Zoom,

Canva,

WinZip,

Adobe Acrobat Reader.

А это только первая неделя бета-тестирования.

Что ещё появится

Microsoft Store теперь, по сути, является интерфейсом для команды WinGet, которая устанавливает приложения из репозитория Microsoft. Это значит, что в ближайшие недели в магазин выложат ещё больше востребованных приложений.

Например, Mozilla уже намекнула, что в Microsoft Store скоро появится и браузер Firefox.

Ещё Microsoft Store взял курс на «открытость». Глава Windows Панос Панай вообще заявил, что они хотят, чтобы магазины приложений Steam и Epic Store стали частью магазина от Microsoft.

«Я хочу, чтобы пользователь просто вводил в поиске нужное приложение и мог его скачать. Неважно, в каком магазине оно изначально размещено», — заявил Панай.

Почему стали появляться полезные приложения

Microsoft Store теперь привлекает разработчиков бесплатным размещением. Создатели приложений забирают 100% дохода, если размещают их только в магазине Windows.

Теперь Microsoft Store — конкурент Steam?

Журналисты считают, что через некоторое время Microsoft Store сможет тягаться с магазинами приложений Steam и Epic Store.

Правда, главный козырь магазина от Windows — 100% дохода — не распространяется на игры.

Компания пытается компенсировать

это снижением комиссии. Если раньше Microsoft получала 30% дохода от игр, с 1 августа она будет забирать 12%.

Источник: TheVerge