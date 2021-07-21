Mobileye получила разрешение на тестирование автопилотных автомобилей в Нью-Йорке. Посмотрите, как они ездят по городу

Mobileye получила разрешение на тестирование автопилотных автомобилей в Нью-Йорке. Посмотрите, как они ездят по городу

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Обложка: Mobileye получила разрешение на тестирование автопилотных автомобилей в Нью-Йорке. Посмотрите, как они ездят по городу

Mobileye — это дочерняя компания Intel, которая разрабатывает самоуправляемый автомобили. Вчера она начала тестировать свои машины на автопилоте на дорогах Нью-Йорка. Об этом рассказал президент компании Амнон Шашуа (Amnon Shashua). 

Сейчас по городу ездят только два самоуправляемых автомобилей с человеком на месте водителя. Пассажир не рулит, но присматривает за «беспилотником».

Дело в том, что Нью-Йорк требует, чтобы водитель держал руки на руле и страховал автопилот — улицы этого города очень опасные и плохо регулируются. Судя по видео, для Mobileye сделали исключение, чтобы компания могли продемонстрировать свой автопилот.

Тем временем «Яндекс» уже в этом году обещал запустить полностью беспилотное такси в отдельных районах Москвы. 

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