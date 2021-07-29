Мобильная связь в России может ухудшиться из-за новых требований закона о «суверенном Рунете». Об этом предупредила МТС

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Мобильные операторы опасаются, что из-за новых требований Роскомнадзора для исполнения закона о «суверенном Рунете» качество связи и стабильность работ мобильных сетей могут упасть.

Об этом сообщила МТС в заключении на поправки в правила установки и модернизации оборудования, которое должно обеспечить автономную работу Рунета в случае внешнего отключения.

Предложенные нововведения предполагают, что за модернизацию оборудования должны отвечать операторы связи — это приведёт к ухудшению качества услуг. Сейчас за оборудование отвечает государство.

Остальные операторы связи никак не прокомментировали новые требования Роскомнадзора.

В Минцифре сообщили, что доработают проект постановления правительства, «в том числе с учётом замечаний МТС».

Источник: «Коммерсант»