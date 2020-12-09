На GitHub наконец-то появилась тёмная тема! Пользователи ждали её 7 лет

Первые просьбы о добавлении тёмной темы появились ещё в 2013 году. Пользователи жаловалась, что им приходится включать специальные инструменты просмотра, чтобы затемнить рабочее пространство на GitHub. Теперь это будет решаться встроенными средствами.

Включить тёмную тему можно в настройках: Settings — Appearance. Доступны 3 варианта: тёмная тема, светлая тема и установка режима в соответствии с настройками операционной системы.

О скором появлении тёмной темы в конце ноября этого года заявил в твиттере генеральный директор GitHub Нат Фридман (Nat Friedman). Он пообещал, что это будет лучший режим, который пользователи когда-либо видели.

По словам Фридмана, после внедрения тёмной темы на GitHub займутся разработкой специальных цветовых режимов для пользователей, страдающих дальтонизмом. Это поможет исключить проблему с распознаванием добавленных и удалённых строк, которые выделяются зелёным и красным цветами соответственно.

Источник: The GitHub Blog