На экранах M1 MacBook просто так могут появиться трещины. Apple не всегда чинит макбуки бесплатно

Пользователи всё чаще жалуются на трещины, которые появляются на экране новых MacBook на M1 при нормальном использовании.
Иногда заставляют платить за ремонт самостоятельно
Несмотря на то, что это известная проблема, с которой столкнулись много владельцев новых макбуков, за ремонт иногда приходится платить самому.
В некоторых случаях Apple бесплатно ремонтирует экран или даже меняет ноутбук, но порой доказать, что трещины появились сами, бывает сложно.
Цена вопроса — 570 фунтов стерлингов. Это почти 60 тысяч рублей.
Apple готова вернуть эти деньги, если специалисты компании обнаружат, что трещины появились действительно сами.
Почему так происходит
У пользователей есть две версии на этот счёт.
Согласное первой из них, дело в незаметной человеческому глазу пылинках в нижней части экрана, которая при закрытии царапает дисплей.
Другая версия гласит, что дело в слабой раме. Она не может защитить экран от силы крутящего момента, когда крышка ноутбука закрыта.
Что делать
Apple не даёт никаких инструкций на этот счёт и даже не предупреждает пользователей о такой проблеме.
Так что советы банальные: чаще протирайте экран ноутбука, аккуратно закрывайте крышку и переносите его.
Инструкция по чистке продуктов Apple →
История — давняя, но проблема встречается всё чаще
Владельцы новых MacBook Pro и MacBook Air уже полгода жалуются на царапины в сообществе поддержки Apple, и на Reddit.
Источник: 9to5Mac