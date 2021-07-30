На экранах M1 MacBook просто так могут появиться трещины. Apple не всегда чинит макбуки бесплатно

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Пользователи всё чаще жалуются на трещины, которые появляются на экране новых MacBook на M1 при нормальном использовании.

Иногда заставляют платить за ремонт самостоятельно

Несмотря на то, что это известная проблема, с которой столкнулись много владельцев новых макбуков, за ремонт иногда приходится платить самому.

В некоторых случаях Apple бесплатно ремонтирует экран или даже меняет ноутбук, но порой доказать, что трещины появились сами, бывает сложно.

Цена вопроса — 570 фунтов стерлингов. Это почти 60 тысяч рублей.

Apple готова вернуть эти деньги, если специалисты компании обнаружат, что трещины появились действительно сами.

Почему так происходит

У пользователей есть две версии на этот счёт.

Согласное первой из них, дело в незаметной человеческому глазу пылинках в нижней части экрана, которая при закрытии царапает дисплей.

Другая версия гласит, что дело в слабой раме. Она не может защитить экран от силы крутящего момента, когда крышка ноутбука закрыта.

Что делать

Apple не даёт никаких инструкций на этот счёт и даже не предупреждает пользователей о такой проблеме.

Так что советы банальные: чаще протирайте экран ноутбука, аккуратно закрывайте крышку и переносите его.

Инструкция по чистке продуктов Apple →

История — давняя, но проблема встречается всё чаще

Владельцы новых MacBook Pro и MacBook Air уже полгода жалуются на царапины в сообществе поддержки Apple, и на Reddit.

Источник: 9to5Mac