Не Discord единым: Microsoft может купить создателей алгоритмов для Siri

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Компания Microsoft ведёт активные переговоры о приобретении Nuance Communications. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Не совсем, правда, понятно, какие цели преследует редмондский техногигант. Буквально на днях он отключил версию голосового помощника Cortana для Android и iOS. А уже сейчас планирует купить компанию, чьи специалисты известны как создатели алгоритмов распознавания речи для Siri.

При этом информаторы Bloomberg утверждают, что сумма сделки составит около 16 млрд долларов. Это примерно на 3 млрд долларов выше рыночной оценки Nuance.

Если Microsoft купит компанию за эту сумму, то сделка станет второй по величине среди покупок ИТ-гиганта. На первом месте расположилась покупка LinkedIn за 24 млрд долларов в 2016 году.

Отметим, что последний год был очень удачным для самой Microsoft. За год её акции выросли в цене на 15%, что подняло стоимость самой компании до 1,93 трлн долларов.

Источник: Bloomberg