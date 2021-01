Нейросеть StyleGAN2 от NVIDIA научили придумывать аниме-персонажей

На Reddit появился тред, в котором пользователь под ником iamapizza опубликовал ссылку на проект This Anime Does Not Exist («Этого Аниме Не Существует»). Его суть заключается в создании с нуля новых аниме-персонажей, используя для этого алгоритмы машинного обучения.

Сайт проекта представляет из себя подвижную галерею. В ней друг друга сменяют изображения аниме-персонажей, которые были придуманы нейросетью. Причём разработчики разрешают пользователям «выкрутить» креативность ИИ на максимум. В таком режиме придумываемые персонажи становятся более креативными, но при этом и «более странными».

Основой для This Anime Does Not Exist стала свежая разработка NVIDIA под названием StyleGAN2. Её главной «фишкой» является создание картинок, полностью выдуманных самим ИИ. Причём технология способна создавать как изображение людей, животных, так и различных предметов (например, автомобилей).

Подробнее о процессе разработки аниме-проекта авторы рассказали в блоге Gwern.

Источник: Reddit