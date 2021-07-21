Новая уязвимость в Windows позволяет злоумышленникам получить права администратора. Рекомендации Microsoft

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Исследователь безопасности Йонас Лыккегор обнаружил, что пользователи с базовыми правами в системе могут получить доступ к конфиденциальным файлам на вашем компьютере. Из-за этого злоумышленники могут сами себе выдать права администратора.

В папке C:\Windows\system32\config лежат SAM-файлы — в них хранятся хэшированные паролей всех пользователей в системе, в том числе администраторов.

Оказалось, что файлы реестра Windows 10 и Windows 11, связанные с Security Account Manager (SAM), и все другие базы данных реестра доступны группе «Пользователи» — то есть любому пользователю компьютера.

Это значит, что любой пользователь может получить права администратора на компьютере с помощью пароля, который лежит, по сути, в открытом доступе в папке C:\Windows\system32\config.

Вот, как это выглядит:

Microsoft подтвердила уязвимость CVE-2021-36934 и уже работает над её исправлением.

Компания рекомендует ограничить доступ к папке C:\Windows\system32\config.

Источник: BleepingComputer