Новая утечка: на этот раз продают данные российских пользователей сайта Hyundai

Сообщение о продаже на теневых форумах базы данных российских пользователей сайта hyundai.ru появилось в Telegram-канале «Утечки информации». Примерно за 2000 долларов можно приобрести сведения о 1,3 млн человек, в том числе ФИО, телефоны и домашние адреса. В базе также содержится информация об автомобилях, заказах запчастей, участии в маркетинговых активностях бренда.

Как пояснили эксперты, база не имеет признаков компиляции, а сам продавец обладает высоким рейтингом и ранее не был замечен в продаже фейковых данных. Выводы сделаны на основании пробников, которые представлены для ознакомления потенциальным покупателям.

База представляет собой дамп SQL-сервера, обслуживающего сайт российского офиса Hyundai. Она уникальна тем, что в ней указана подробная информация об автомобилях и их владельцах. Прямой опасности для пользователей нет, так как их платёжные данные в базе не хранились. Компания Hyundai отказалась от комментариев.

Источник: Коммерсант