Около 3 млн пользователей установили вредоносные расширения для Chrome и Edge

Специалисты компании Avast обнаружили в каталогах Google Chrome и Microsoft Edge 28 расширений с вредоносным кодом. Большая часть из них реализует дополнительные возможности для работы с популярными соцсетями: скачивание фото и видео, добавление сторис с компьютера.

Полный список вредоносных расширений:

Direct Message for Instagram Direct Message for Instagram™ DM for Instagram Invisible mode for Instagram Direct Message Downloader for Instagram Instagram Download Video & Image App Phone for Instagram App Phone for Instagram Stories for Instagram Universal Video Downloader Universal Video Downloader Video Downloader for FaceBook™ Video Downloader for FaceBook™ Vimeo™ Video Downloader Vimeo™ Video Downloader Volume Controller Zoomer for Instagram and FaceBook VK UnBlock. Works fast. Odnoklassniki UnBlock. Works quickly. Upload photo to Instagram™ Spotify Music Downloader Stories for Instagram Upload photo to Instagram™ Pretty Kitty, The Cat Pet Video Downloader for YouTube SoundCloud Music Downloader The New York Times News Instagram App with Direct Message DM

Параллельно с выполнением полезных для пользователей задач расширения отправляли на внешние серверы их персональные данные: email-адрес, дату рождения, IP-адрес, конфигурацию оборудования и операционной системы. В некоторых дополнениях вредоносный код перенаправлял пользователей на фишинговые сайты и рекламные страницы.

Проверка расширений началась в ноябре 2020 года. Однако вредоносная активность в некоторых из них прослеживается на протяжении нескольких лет. Пока неизвестно, были ли расширения изначально загружены в каталоги с вредоносным кодом или он был добавлен позже вместе с обновлениями.

Браузеры уже отреагировали на сообщение о вредоносных расширениях и удалили их из каталогов.

Источник: Avast Press