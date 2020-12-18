Около 3 млн пользователей установили вредоносные расширения для Chrome и Edge

Специалисты компании Avast обнаружили в каталогах Google Chrome и Microsoft Edge 28 расширений с вредоносным кодом. Большая часть из них реализует дополнительные возможности для работы с популярными соцсетями: скачивание фото и видео, добавление сторис с компьютера.
Полный список вредоносных расширений:
- Direct Message for Instagram
- Direct Message for Instagram™
- DM for Instagram
- Invisible mode for Instagram Direct Message
- Downloader for Instagram
- Instagram Download Video & Image
- App Phone for Instagram
- App Phone for Instagram
- Stories for Instagram
- Universal Video Downloader
- Universal Video Downloader
- Video Downloader for FaceBook™
- Video Downloader for FaceBook™
- Vimeo™ Video Downloader
- Vimeo™ Video Downloader
- Volume Controller
- Zoomer for Instagram and FaceBook
- VK UnBlock. Works fast.
- Odnoklassniki UnBlock. Works quickly.
- Upload photo to Instagram™
- Spotify Music Downloader
- Stories for Instagram
- Upload photo to Instagram™
- Pretty Kitty, The Cat Pet
- Video Downloader for YouTube
- SoundCloud Music Downloader
- The New York Times News
- Instagram App with Direct Message DM
Параллельно с выполнением полезных для пользователей задач расширения отправляли на внешние серверы их персональные данные: email-адрес, дату рождения, IP-адрес, конфигурацию оборудования и операционной системы. В некоторых дополнениях вредоносный код перенаправлял пользователей на фишинговые сайты и рекламные страницы.
Проверка расширений началась в ноябре 2020 года. Однако вредоносная активность в некоторых из них прослеживается на протяжении нескольких лет. Пока неизвестно, были ли расширения изначально загружены в каталоги с вредоносным кодом или он был добавлен позже вместе с обновлениями.
Браузеры уже отреагировали на сообщение о вредоносных расширениях и удалили их из каталогов.
Источник: Avast Press