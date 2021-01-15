Ориентированная на приватность Mozilla VPN получила версию для Linux и macOS

Компания Mozilla обновила информацию на странице своего VPN-сервиса. В результате этого стало известно, что теперь приложение доступно для пользователей Linux и macOS, пишет TechRadar Pro. Ранее, напомним, Mozilla VPN можно было скачать лишь в версии для Windows 10, Android и iOS.

За работу сервиса отвечают 280 серверов шведского VPN-провайдера Mullvad. Все они распределены по 30 различным странам. Главной особенностью Mozilla VPN, согласно сообщению на странице проекта, является приватность пользовательских данных.

В основу сервиса лёг протокол WireGuard. По заявлениям Mozilla, именно это позволило обеспечить как высокий уровень конфиденциальности (в том числе дать пользователю возможность скрывать реальный IP-адрес), так и высокую скорость работы системы.

На данный момент Mozilla VPN доступна в США, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии, Сингапуре и Малайзии. Один пользователь может подключить к своему аккаунту до 5 различных устройств. Цена подписки составляет 4,99 долларов в месяц.

Источник: TechRadar Pro