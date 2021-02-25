Оригинальный Flappy Bird успешно запустили на Nintendo DS

Оригинальный Flappy Bird успешно запустили на Nintendo DS

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Автор проекта даже оставил инструкцию, как повторить это в домашних условиях.

Разработчик под ником Fewnity опубликовал на GitHub свой новый проект — Flappy Bird DS. По словам разработчика, это оригинальная версия игры, переделанная под портативную консоль Nintendo, вышедшую в 2004 году.

Удивительно как игра 7-летней давности продолжает вызывать интерес у энтузиастов

Во время «портирования» Flappy Bird, Fewnity использовал библиотеки libnds и NightFox’s Lib. При этом автор заложил возможность модификации своего проекта. Таким образом он хотел облегчить обучение новичков созданию 2D-игр для Nintendo DS.

Как запустить игру на Nintendo DS?

Для запуска не консоли необходимо использовать SD-карту R4 — на других картах игра может не работать.

  1. Скачать Download Flappy_Bird_DS.nds.
  2. Скачать и использовать прошивку Wood R4 V1.62.
  3. Закинуть игру на SD-карту и запустить её.

Источник: GitHub / Fewnity