Оригинальный Flappy Bird успешно запустили на Nintendo DS

Разработчик под ником Fewnity опубликовал на GitHub свой новый проект — Flappy Bird DS. По словам разработчика, это оригинальная версия игры, переделанная под портативную консоль Nintendo, вышедшую в 2004 году.

Во время «портирования» Flappy Bird, Fewnity использовал библиотеки libnds и NightFox’s Lib. При этом автор заложил возможность модификации своего проекта. Таким образом он хотел облегчить обучение новичков созданию 2D-игр для Nintendo DS.

Как запустить игру на Nintendo DS?

Для запуска не консоли необходимо использовать SD-карту R4 — на других картах игра может не работать.

Скачать Download Flappy_Bird_DS.nds. Скачать и использовать прошивку Wood R4 V1.62. Закинуть игру на SD-карту и запустить её.

Источник: GitHub / Fewnity