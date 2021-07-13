Приложение «Автозагрузка и синхронизация» от Google перестанет работать с октября. Все функции перенесли в десктопную версию «Google Диска»

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На смену приложению «Клиент Google Диска» Google выкатила новый «Google Диск» для ПК. Компания добавила в десктопную версию функции инструмента «Автозагрузка и синхронизация». Теперь это единое приложение.

Зачем нужны эти изменения?

«Google Диск» для компьютеров объединяет в себе лучшие и наиболее часто используемые функции «Клиента Google Диска» и приложения «Автозагрузка и синхронизация». Google Drive превратили в универсальный клиент синхронизации.

Какие функции есть в новой версии «Google Диска»?

✔️Использование файлов в разделе «Мой диск».

✔️Использование файлов на общих дисках.

✔️Синхронизация отдельных файлов в разделе «Мой диск» для использования в офлайн-режиме.

✔️Хранение файлов не в формате Google, например файлов Microsoft Office и Photoshop, а также работа с ними.

✔️Просмотр списка пользователей, которые редактируют документы в Microsoft Office в режиме реального времени.

✔️Интеграция с Microsoft Outlook для планирования встреч в Google Meet.

✔️Синхронизация локальных папок, например «Документы» или «Рабочий стол», с «Google Диском».

✔️Автозагрузка фотографий и видео в «Google Фото».

✔️Автозагрузка фотографий и видео напрямую в «Google Фото» без создания копий на «Google Диске».

✔️Использование нескольких аккаунтов одновременно.

✔️Загрузка библиотеки из приложения «Фото» от Apple.

✔️Загрузка с USB-устройств.

✔️Тёмная тема.

❌Синхронизация выбранных папок в разделе «Мой диск» с компьютером

❌Игнорирование расширений имени файла

Я пользовался «Клиентом Google Диск». Что изменилось?

Теперь это приложение называется «Google диск» для компьютеров. Вчера в него просто добавили функции инструмента «Автозагрузка и синхронизация».

Я пользуюсь «Автозагрузкой и синхронизацией». Что изменилось?

С 19 июля пользователям приложения «Автозагрузка и синхронизация» начнут предлагать перейти на «Google Диск» для ПК. Google рекомендует сделать это до сентября 2021 года.

После 1 октября пользователи не смогут войти в приложение «Автозагрузка и синхронизация». Чтобы синхронизироваться с «Диском», потребуется перейти на «Google Диск» для ПК.

Источник: Блог Google