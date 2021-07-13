Приложение «Автозагрузка и синхронизация» от Google перестанет работать с октября. Все функции перенесли в десктопную версию «Google Диска»

На смену приложению «Клиент Google Диска» Google выкатила новый «Google Диск» для ПК. Компания добавила в десктопную версию функции инструмента «Автозагрузка и синхронизация». Теперь это единое приложение.
Зачем нужны эти изменения?
«Google Диск» для компьютеров объединяет в себе лучшие и наиболее часто используемые функции «Клиента Google Диска» и приложения «Автозагрузка и синхронизация». Google Drive превратили в универсальный клиент синхронизации.
Какие функции есть в новой версии «Google Диска»?
✔️Использование файлов в разделе «Мой диск».
✔️Использование файлов на общих дисках.
✔️Синхронизация отдельных файлов в разделе «Мой диск» для использования в офлайн-режиме.
✔️Хранение файлов не в формате Google, например файлов Microsoft Office и Photoshop, а также работа с ними.
✔️Просмотр списка пользователей, которые редактируют документы в Microsoft Office в режиме реального времени.
✔️Интеграция с Microsoft Outlook для планирования встреч в Google Meet.
✔️Синхронизация локальных папок, например «Документы» или «Рабочий стол», с «Google Диском».
✔️Автозагрузка фотографий и видео в «Google Фото».
✔️Автозагрузка фотографий и видео напрямую в «Google Фото» без создания копий на «Google Диске».
✔️Использование нескольких аккаунтов одновременно.
✔️Загрузка библиотеки из приложения «Фото» от Apple.
✔️Загрузка с USB-устройств.
✔️Тёмная тема.
❌Синхронизация выбранных папок в разделе «Мой диск» с компьютером
❌Игнорирование расширений имени файла
Я пользовался «Клиентом Google Диск». Что изменилось?
Теперь это приложение называется «Google диск» для компьютеров. Вчера в него просто добавили функции инструмента «Автозагрузка и синхронизация».
Я пользуюсь «Автозагрузкой и синхронизацией». Что изменилось?
С 19 июля пользователям приложения «Автозагрузка и синхронизация» начнут предлагать перейти на «Google Диск» для ПК. Google рекомендует сделать это до сентября 2021 года.
После 1 октября пользователи не смогут войти в приложение «Автозагрузка и синхронизация». Чтобы синхронизироваться с «Диском», потребуется перейти на «Google Диск» для ПК.
Источник: Блог Google