Разработчик Pegasus заблокировал доступ к шпионскому ПО многим клиентам

Поделиться

Израильская компания-разработчик Pegasus заблокировала своим клиентам доступ к шпионскому ПО.

Запрет продлится до тех пор, пока NSO Group не выяснит, кто из покупателей Pegasus злоупотреблял возможностями программы.

На прошлой неделе NSO уже ограничила правительства пяти стран от использования Pegasus.

NSO Group начала действовать из-за давления со стороны израильский властей.

Израильские чиновники посетили офис NSO в среду, «чтобы оценить обвинения, выдвинутые в отношении компании», — говорится в заявлении министерства обороны.

NSO продолжает настаивать, что у нет возможности отслеживать, как клиенты используют шпионское ПО. С другой стороны, компания отрицает, что Pegasus использовали для слежки за журналистами и активистами, как утверждает Amnesty International.

Источник: 9to5Mac

***