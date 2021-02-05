Разработчики ускорили Chrome DevTools на 13% и рассказали, как это им удалось

В блоге Google для разработчиков появился свежий пост. В нём сотрудник компании Максим Садым рассказал, как ему и его коллегам удалось ускорить загрузку инструментов для разработчиков Google Chrome. Спойлер: всё упирается в оптимизацию.

Для начала специалист напомнил, что при открытии DevTools, браузер делает несколько запросов к движку V8 через механизм mojo. В процессе код сериализовывается в строку, которая на стороне движка выполняется через метод eval().

Процесс сериализации и десериализации происходил в случае каждого нового сообщения. И это, как посчитали разработчики Google, сильно «утяжеляло» инструмент. Тогда они решили изменить строение API mojo таким образом, что в нём избавились от сериализации команд в строки.

Именно эта оптимизация mojo позволила ускорить загрузку DevTools с 11,2 до 10 секунд, т.е. на 13%.

Источник: Блог Google