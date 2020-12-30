Роскомнадзор внедрил ИИ для выявления незаконных публикаций в сети

Роскомнадзор рассказал об опыте внедрения искусственного интеллекта в поиск и выявление незаконной информации в интернете. Пост на эту тему опубликован в Telegram-канале надзорного органа.

С приходом на помощь ИИ, заметно увеличивается общая производительность ведомства, в том числе за счёт повышения объёма обрабатываемой информации.

Значительно увеличивается мощность системы мониторинга, повышается объём информации, обрабатываемой в целях выявления детской порнографии, наркотического контента, призывов к суициду и т.п. Роскомнадзор

При этом уже сейчас специалисты Роскомнадзора отмечают, что внедрённые алгоритмы способны проверять «более 11,7 млн текстовых материалов в сутки». При этом точность выявления незаконных публикаций в сети составляет не менее 85%. В копилку «плюсов» ИИ можно отнести и увеличение производительности экспертов более чем в 14 раз.

Источник: Telegram-канал Роскомнадзора