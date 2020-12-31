Россияне смогут отказаться от обработки персональных данных в государственных системах

На сайте Кабмина появилось свежее постановление, разрешающее россиянам отказаться от обработки конфиденциальных персональных данных в госсистемах. Об этом сообщила Медиазона, ссылаясь на официальный интернет-портал правовой информации.

Судя по документу, опубликованному на сайте, теперь физические и юридические лица смогут «отзывать согласие на обработку персональных данных». Речь идёт о том самом согласии, которое передаётся госорганам, подключённым к единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). При этом они как и прежде смогут получать информацию о гражданах, если они не будут против этого.

Напомним, что ранее Госдума России приняла закон, согласно которому банки обязаны передавать МВД и ФСБ биометрию клиентов, содержащуюся в ЕСИА. В качестве причины подобного нововведения называлось «обеспечение обороны страны, безопасности государства, охраны правопорядка и противодействия терроризму».

Источник: Медиазона