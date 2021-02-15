Ростелеком займётся продажей биометрических данных россиян

Минцифры РФ разрабатывает приказ о формировании нового реестра. В нём будет храниться информация о различных компаниях, которые смогут получить доступ к Единой биометрической системе (ЕБС). Вести же этот реестр будет Ростелеком, пишут Ведомости.

ЕБС — это система, в которой хранятся биометрические данные россиян. Те, кто подключились к ней, могут открывать счета, вклады и получать кредиты, используя, например, лицо для авторизации. С 1 января 2021 года с помощью системы можно проходить идентификацию и получать с помощью биометрии государственные услуги.

Регистрация в грядущем реестре будет бесплатной. Перечень юридических лиц, которые в него внесены, будет доступен онлайн на портале bio.rt.ru.

Согласно данным Ведомостей, «входной билет» в базу компаний, имеющих доступ к ЕБС будет бесплатным. Но за каждый запрос к системе идентификации будет взиматься плата — 200 рублей.

Источник: vc.ru