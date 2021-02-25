Samsung выпустит ноутбук на базе ARM-чипа Exynos и Windows 10

В 2019 году Samsung и AMD запустили совместную разработку мобильных чипов. А уже в этом году техногигант из Южной Кореи представит новый ноутбук, основанный на результате трудов двух компаний, пишет ZDNet Korea.

Речь идёт о полноценном ноутбуке, «сердцем» которого станет не очередной процессор Intel Core, а внутренняя разработка Samsung — Exynos 2200. Чип построен на базе архитектуры ARM. Точно такую же систему на чипе (SoC) представляет из себя Apple M1, дебютировавший в конце 2020 года в новых MacBook Pro, Air и Mac mini.

Касательно новой разработки южнокорейской компании не так много информации. Известно лишь, что AMD разрабатывала GPU для неё, а анонс ноутбука на её базе состоится вслед за новым смартфоном в линейке Galaxy Note.

Исходя из всего вышеперечисленного можно предположить, что ноутбук Samsung на базе ARM-чипа выйдет во второй половине 2021 года.

Источник: ZDNet Korea