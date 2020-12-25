Sony выпустила Linux-драйвер для DualSense с поддержкой большинства функций контроллера

Sony выпустила Linux-драйвер для DualSense с поддержкой большинства функций контроллера

Правда, пока что недоступны главные «фишки» геймпада, такие как адаптивные триггеры и генератор тактильных ощущений.

Компания Sony выпустила драйвер, позволяющий использовать её новый контроллер DualSense на Linux-системах, пишет PlayStation LifeStyle. Причём патч ядра позволяет подключить манипулятор как по USB, так и по «беспроводу» через Bluetooth.



Новый драйвер называется hid-playstation. Сама японская корпорация заявила о планах включить в него поддержку контроллеров DualShock, что сделает из утилиты универсальный «комбайн по перевариванию» геймпадов PlayStation.

На данный момент в hid-playstation реализована поддержка светодиодных индикаторов, микрофона, контроля за зарядкой аккумулятора, тачпада, сразу двух датчиков движения (гироскопа и акселерометра) и вибрации. Но из-за определённых ограничений, при подключении к Linux-системе, DualSense потеряет такие возможности, как адаптивные триггеры и генератор тактильных ощущений на основе VCM. Появятся ли их поддержка в будущем — пока неизвестно.

Источник: PlayStation LifeStyle

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