Sony выпустила Linux-драйвер для DualSense с поддержкой большинства функций контроллера

Компания Sony выпустила драйвер, позволяющий использовать её новый контроллер DualSense на Linux-системах, пишет PlayStation LifeStyle. Причём патч ядра позволяет подключить манипулятор как по USB, так и по «беспроводу» через Bluetooth.

Новый драйвер называется hid-playstation. Сама японская корпорация заявила о планах включить в него поддержку контроллеров DualShock, что сделает из утилиты универсальный «комбайн по перевариванию» геймпадов PlayStation.

На данный момент в hid-playstation реализована поддержка светодиодных индикаторов, микрофона, контроля за зарядкой аккумулятора, тачпада, сразу двух датчиков движения (гироскопа и акселерометра) и вибрации. Но из-за определённых ограничений, при подключении к Linux-системе, DualSense потеряет такие возможности, как адаптивные триггеры и генератор тактильных ощущений на основе VCM. Появятся ли их поддержка в будущем — пока неизвестно.

Источник: PlayStation LifeStyle