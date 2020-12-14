Состоялся релиз ядра Linux 5.10 с длительным сроком поддержки не менее двух лет

На онлайн-ресурсе LKML.ORG было опубликовано письмо создателя ядра Linux Линуса Торвальдса. В нём объявил о выпуске новой версии своего проекта. Там же разработчик заявил, что Linux 5.10 будет присвоен статус ветки с длительным сроком поддержки, что обяжет команду обновлять данную версию не менее двух лет.

Часть интересных нововведений

В XFS добавили изменения, позволившие отсрочить проблемы с переполнением 32-разрядного типа данных time_t. В новой версии ядра счётчик будет переполнен к 2468 году, а не к 2038, как это было ранее.

Наконец-то ядро избавили от реализации KerberosV-алгоритма RC4-HMAC-MD5. Его внедрили десятилетия назад для совместимости с Windows NT/2000, обновление которых было прекращено ещё в 2008 году.

Добавили поддержку мониторинга температуры в драйвере k10temp для чипов AMD Zen 3.

Разумеется, это далеко не все изменения. В общей сложности, новая версия ядра получила 17 470 исправлений, внесённых 2 062 разработчиками. Общий вес патча составляет 64 МБ.

Интересная статистика, приведённая в тексте релиза: примерно 42% из всех представленных в Linux 5.10 изменений касаются драйверов устройств, около 16% — обновления кода, специфичного для аппаратных архитектур, 13% — сетевого стека и по 3% изменений коснулись файловой системы и внутренних подсистем ядра.

Источник: LKML.ORG