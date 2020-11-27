Создан бесплатный сервис, генерирующий двойников по фото

Разработан сервис Anonymizer стартапом Generated Media. Он уже успел поработать со множеством клиентов, которые нуждаются в сгенерированных ИИ лицах. В их числе оказались и журналисты, пытающиеся таким образом защитить анонимность своих источников.

По словам представителей Generated Media, их новый проект был создан с целью продемонстрировать публике пользу «синтетических медиа». Для этого компания обучила систему на примере десятков тысяч фотографий, сделанных в студии Generated Media. В дальнейшем их «пропустили» через генеративную модель, которая состояла из двух нейросетей. Первая непосредственно создавала новые лица, а вторая проверяла их схожесть с оригиналом.

Наша цель — представить любого человека, вне зависимости от его возраста, пола, этноса или физических особенностей. Но сегодняшние реалии создания контента с применением ИИ таковы, что для обучения системы нам необходимо иметь законный доступ к данным. А это означает, что нам нужны изображения огромного числа моделей и не меньшее количество времени. Спустя два года работы внутри студии мы поняли, что достаточно сложно найти по-настоящему разнообразных моделей с уникальными особенностями. Но это не тот вызов, от которого мы откажемся.

Стоит отметить, что сервис бесплатен лишь для обычных пользователей. В случае, если найдутся желающие воспользоваться Anonymizer для коммерческих целей, то им придётся заплатить разработчикам.

Источник: TNW