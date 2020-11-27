Создан бесплатный сервис, генерирующий двойников по фото

Создан бесплатный сервис, генерирующий двойников по фото

Стоит отметить, что в итоге нейросеть не выдаёт копию пользователя с изменённой причёской или цветом глаз. Система работает гораздо хитрее, создавая двойников с похожими на исходное лица, но всё же отличающихся от него.

Разработан сервис Anonymizer стартапом Generated Media. Он уже успел поработать со множеством клиентов, которые нуждаются в сгенерированных ИИ лицах. В их числе оказались и журналисты, пытающиеся таким образом защитить анонимность своих источников.

По словам представителей Generated Media, их новый проект был создан с целью продемонстрировать публике пользу «синтетических медиа». Для этого компания обучила систему на примере десятков тысяч фотографий, сделанных в студии Generated Media. В дальнейшем их «пропустили» через генеративную модель, которая состояла из двух нейросетей. Первая непосредственно создавала новые лица, а вторая проверяла их схожесть с оригиналом.

Наша цель — представить любого человека, вне зависимости от его возраста, пола, этноса или физических особенностей. Но сегодняшние реалии создания контента с применением ИИ таковы, что для обучения системы нам необходимо иметь законный доступ к данным. А это означает, что нам нужны изображения огромного числа моделей и не меньшее количество времени. Спустя два года работы внутри студии мы поняли, что достаточно сложно найти по-настоящему разнообразных моделей с уникальными особенностями. Но это не тот вызов, от которого мы откажемся.

Пример работы сервиса Anonymizer

Вот такими сервис видит двойников Илона Маска

Стоит отметить, что сервис бесплатен лишь для обычных пользователей. В случае, если найдутся желающие воспользоваться Anonymizer для коммерческих целей, то им придётся заплатить разработчикам.

Источник: TNW