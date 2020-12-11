Создатель «Диспетчера задач» для Windows поделился историей разработки своего детища

Экс-сотрудник редмондской компании выпустил видео на своём YouTube-канале. Это первый ролик из запланированной серии, в которой он намерен поведать «секретную историю “Диспетчера задач” Windows».

Уже в первом выпуске Пламмер успел рассказать, что изначально диспетчер создавался для мониторинга. С его помощью планировалось отслеживать использование памяти и прочих ресурсов компьютера. Только со временем «Диспетчер задач» превратился в основной инструмент для закрытия зависших или некорректно работающих программ.

По сути, это был debug-инструмент, созданный разработчиками, который пользователи нашли полезным и для себя.

Ещё разработчик рассказал, что первые версии проекта были созданы у него дома. Уже только потом, когда всё больше работников Microsoft просили у Дэйва копию «Диспетчера задач», его разработка попала в поле интересов Дэйва Катлера, главы разработки Windows NT. Он согласился включить продукт Пламмера в финальный релиз новой операционной системы Microsoft.

Источник: Dave’s Garage