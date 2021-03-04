Создатели приватного браузера Brave выпустят конкурента DuckDuckGo

Компания Brave, известная разработкой одноимённого браузера, объявила о покупке поискового движка Talicat. На его основе будет разработан поисковик, который как и браузер Brave будет «заботиться» о приватности пользовательских данных.

Представители компании заявили, что их поисковая система будет развиваться в тесном сотрудничестве с сообществом. Так, например, пользователи смогут участвовать в наполнении поисковых индексов, создании мешающей цензуре и однобокой подаче материалов модели и т.д.

Монетизация нового поисковика будет максимально открытой. Пользователи смогут выбрать для себя один из двух вариантов: бесплатное использование, но с рекламой, либо платный доступ к поисковику, но без каких-либо рекламных вставок.

В Brave заявили, что даже те пользователи, которые будут видеть коммерческие объявления, могут не беспокоиться о конфиденциальности своих данных. Компания не планирует отслеживать пользователей.

Источник: Brave