TikTok уже в телевизорах: у соцсети появилось официальное приложение для Android TV

После захвата пользователей на мобильных устройствах TikTok пошёл дальше. В Google Play появилось официальное приложение социальной сети для Android TV. Оно работает так же, как мобильный клиент.

Видео отображается в ленте, которую пользователь листает в поисках нового интересного контента. Вертикальный формат роликов заставил разработчиков немного переделать интерфейс. Само видео отображается на части экрана. Название, хештеги, количество лайков и другие детали отодвинуты в сторону.

Несмотря на размещение в Google Play, приложение пока работает не во всех регионах. Пользователи из Великобритании и Австралии сообщают, что им удаётся установить TikTok для Android TV на свои телевизоры. В США приложение не устанавливается или сообщает, что пока не доступно в этом регионе.

Источник: 9to5Google