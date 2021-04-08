У владельца Telegram-бота «Глаз Бога» проходят обыски

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Адвокат Фёдор Сирош заявил, что у его клиента, владельца Telegram-бота «Глаз Бога», прямо сейчас проходит обыск. Об этом он рассказал в разговоре с РБК.

Сирош не стал называть имени владельца инструмента. Он лишь отметил, что у него есть доверитель, которому принадлежит популярный в мессенджере Павла Дурова ресурс. Сам же адвокат находится в пути и едет к своему подзащитному.

Стоит отметить, что Telegram удалил «Глаз Бога» ещё 12 марта 2021 года. Тогда это было сделано по требованию Роскомнадзора. Правда, практически сразу после блокировки, владелец бота заявил об изменении принципа работы сервиса.

«Глаз Бога» — инструмент, позволявший искать информацию о человеке по электронной почте, номеру телефона, Telegram-аккаунту, геолокации, автомобилю и т.д. Вся предоставляемая информация бралась в открытых источниках, бот лишь собирал её в одном месте. Цена годовой подписки на него составляла 2500 рублей.

Источник: РБК