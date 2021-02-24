В Firefox 86 появились отдельные «песочницы» cookie для каждого отдельного сайта

Компания Mozilla представила новую версию своего браузера — Firefox 86. В официальном блоге она рассказала, какие нововведения принёс апдейт. Но уже сейчас понятно, что главное из них — Total Cookie Protection («Полная Защита Cookie»).

Суть новой функции заключается в следующем: для каждого сайта будет создаваться своё хранилище cookie-файлов, доступ к которому будет только у него. Это должно предотвратить передачу пользовательских данных между ресурсами. В качестве исключения, такая возможность останется лишь у сервисов не связанных с трекингом пользователей. Например, сервисов авторизации.

Из прочих изменений можно отметить мелкие доработки в работе браузера, в том числе с CSS и JavaScript.

Стоит отметить, что это не первое нововведение Mozilla, направленное на заботу о пользовательских данных. Ранее, в январе 2021 года, компания уже выпустила Firefox 85, в котором избавилась от Supercookie.

Источник: Блог Mozilla