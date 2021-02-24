В компьютерах Apple на чипе M1 нашли брак со сверхбыстрым износом SSD

На популярном форуме Linus Tech Tips появился тред с многочисленными жалобами владельцем MacBook и Mac mini на базе ARM-чипа M1. По словам пользователей, они столкнулись с очень быстрым износом SSD-накопителей своих устройств.
Стоит понимать, что у каждого твердотельного накопителя есть определённый ресурс. И он расходуется с большей скоростью, если, например, записывать на него чрезмерный объём данных в сжатые сроки.
Понять, насколько «живой» ваш SSD-диск, помогает показатель Total Bytes Written (TBW). Он показывает, какое число данных можно гарантированно записать на диск до момента исчерпания его ресурсов.
В итоге многие владельцы новейших компьютеров Apple на базе M1 столкнулись с использованием 10-13% от максимального количества TBW. Это, в свою очередь, привело к тому, что их накопители износились на 1–3 % всего лишь за пару месяцев использования. Это очень много.
Как проверить износ моего SSD-диска?
- Установить Homebrew.
- Ввести в Терминал команду
brew install smartmontools && sudo smartctl –all /dev/disk0.
- Посмотреть процент износа в строке Percentage used.
Источник: Linus Tech Tips