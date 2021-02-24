В компьютерах Apple на чипе M1 нашли брак со сверхбыстрым износом SSD

На популярном форуме Linus Tech Tips появился тред с многочисленными жалобами владельцем MacBook и Mac mini на базе ARM-чипа M1. По словам пользователей, они столкнулись с очень быстрым износом SSD-накопителей своих устройств.

Стоит понимать, что у каждого твердотельного накопителя есть определённый ресурс. И он расходуется с большей скоростью, если, например, записывать на него чрезмерный объём данных в сжатые сроки.

Понять, насколько «живой» ваш SSD-диск, помогает показатель Total Bytes Written (TBW). Он показывает, какое число данных можно гарантированно записать на диск до момента исчерпания его ресурсов.

В итоге многие владельцы новейших компьютеров Apple на базе M1 столкнулись с использованием 10-13% от максимального количества TBW. Это, в свою очередь, привело к тому, что их накопители износились на 1–3 % всего лишь за пару месяцев использования. Это очень много.

Как проверить износ моего SSD-диска?

Установить Homebrew. Ввести в Терминал команду brew install smartmontools && sudo smartctl –all /dev/disk0 . Посмотреть процент износа в строке Percentage used.

Источник: Linus Tech Tips