В России предложили перейти на Rust при разработке ПО для ядерного оружия и атомных станций

В качестве зарубежного примера (причём неудачного), автор приводит разработку языка программирования Ada, которым Пентагон пытался унифицировать инструменты, используемые при разработке особо важных и опасных проектов. При этом решение Министерства обороны США, связанное с отменой продвижения Ada, им было названо «глупым».

К слову, американцы очень плохо справились с этим проектом (и потом его, по глупости, ещё и отменили): транслятор (программа, управляющая выполнением других программ) для Ады имеет огромное количество ошибок, что более чем «компенсирует» надёжность самой Ады. Автор инициативы

Автор инициативы предлагает ограничить языком Rust все проекты, создаваемые в рамках разработки и поддержки ядерного оружия, атомных станций, авиации, электроэнергетики, банковской сферы и т.д. В плюсы данного языка были записаны его широкий набор возможностей и «современность».

Стоит отметить, что свежее предложение пользуется не самой большой популярностью и всего при 425 проголосовавших 288 голосов выступают против изменений.

В случае, если инициатива всё же будет рассмотрена и принята, то, по версии автора, её исполнение будет отложено на 6-12 месяцев, «чтобы программисты успели переучиться».

Источник: РОИ