В России запустили первый беспилотник на базе отечественного автомобиля

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Дептранс Москвы рассказал о первом беспилотнике, базой для которого стала LADA Vesta. Новинка заменила собой беспилотную версию Ford.

Иностранный автомобиль с сентября 2020 года курсировал по территории Первой Градской больницы. Он выполнял различные социальные функции, в том числе помогал персоналу медицинского учреждения, доставляя анализы пациентов между корпусами.

Представители департамента транспорта Москвы уточнили, что за запуск отечественного беспилотника отвечали специалисты научно-исследовательского института «МосТрансПроект» совместно с МАДИ.

Мы рады, что сегодня нам удалось запустить беспилотник на базе отечественного автомобиля Lada. Это первое такое авто, которое выполняет социальные функции, помогая медицинскому персоналу. Александр Поляков , директор НИИ

Сообщается, что беспилотная LADA Vesta прошла необходимую сертификацию. При этом по закону за рулём авто всё равно обязан находиться пилот-оператор. Делается это для того, чтобы за безопасностью движения следил именно человек.

Источник: Дептранс Москвы