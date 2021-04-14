В России запустили первый беспилотник на базе отечественного автомобиля

Дептранс Москвы рассказал о первом беспилотнике, базой для которого стала LADA Vesta. Новинка заменила собой беспилотную версию Ford.
Иностранный автомобиль с сентября 2020 года курсировал по территории Первой Градской больницы. Он выполнял различные социальные функции, в том числе помогал персоналу медицинского учреждения, доставляя анализы пациентов между корпусами.
Представители департамента транспорта Москвы уточнили, что за запуск отечественного беспилотника отвечали специалисты научно-исследовательского института «МосТрансПроект» совместно с МАДИ.
Мы рады, что сегодня нам удалось запустить беспилотник на базе отечественного автомобиля Lada. Это первое такое авто, которое выполняет социальные функции, помогая медицинскому персоналу.
Сообщается, что беспилотная LADA Vesta прошла необходимую сертификацию. При этом по закону за рулём авто всё равно обязан находиться пилот-оператор. Делается это для того, чтобы за безопасностью движения следил именно человек.
Источник: Дептранс Москвы