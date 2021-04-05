Видео: 4,5 минуты реалистичной 3D-графики в реальном времени уместили в 64 КБ

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Популярная группа из демосцены Conspiracy опубликовала свежий проект. В нём разработчики на протяжении 4 минут и 44 секунд демонстрируют высококачественную 3D-графику. Но самое интересное, что вся она «генерируется» в реальном времени и весит всего лишь 64 КБ.

По словам девелоперов, проект под названием Clean Slate впервые показали на демовечеринке Revision 2021. Тогда она произвела фурор, который продолжился в комментариях на Reddit и YouTube.

В самом генерируемом ролике можно увидеть совершенно разные анимированные 3D-объекты: от аудиокассет и до абстрактных фигур, напоминающих горы.

Как запустить Clean Slate на своём компьютере?

Убедиться, что на вашем компьютере установлена Windows (или любой другой инструмент для запуска exe-файлов). Скачать файл проекта с сайта разработчиков. Запустить CleanSlate_AMDfix.exe .

А если у вас macOS или Linux, и вы не хотите устанавливать Parallels Desktop или Wine, то можете посмотреть видео записи Clean Slate:

Источник: Reddit