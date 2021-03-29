Видео: генеративная нейросеть легла в основу главного злодея стелс-хоррора Hello Neighbor 2

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Компания tinyBuild работает над эксклюзивным хоррором для платформ Microsoft — Hello Neighbor 2. Накануне она выпустила видеоролик, в котором показывает поведение своей генеративной нейросети, основная цель которой — поймать игрока.

Разработчики отметили, что их игровой искусственный интеллект (ИИ) беспрерывно изучает поведение игрока, параллельно анализируя местность вокруг и возможные варианты засады.

При этом в качестве второго «уровня», девелоперы из tinyBuild добавили главному злодею распорядок дня. Он спит, ест, готовит кушать и практически на каждом из этих этапов игрок может помешать ему, что привлечёт дополнительное внимание со стороны «главгада».

Что же до сроков появления Hello Neighbor 2 в продаже, то тут нет какой-либо конкретики. Разработчики лишь заявили, что игра выйдет на Windows 10 и Xbox Series X и S до конца 2021 года.

Источник: YouTube