Видео: Microsoft анонсировала голографическую платформу для общения онлайн

Компания Microsoft представила свою новую платформу смешанной реальности — Mesh. С её помощью, в будущем, компания хочет сделать доступными онлайн-беседы с фотореалистичными голографическими проекциями друзей и знакомых, передаёт The Verge.

Журналист издания Том Уоррен рассказал, как с ним на прошлой неделе связался идейный лидер Kinect и HoloLens Алекс Кипман. Для этого он использовал новинку от Microsoft. По словам Уоррена, он надел шлем HoloLens 2, после чего попал в «виртуальную комнату для встреч», в которой представитель ИТ-гиганта находился рядом с его кофейным столиком.

Это ощущалось как встреча в Microsoft Teams из будущего. Том Уоррен , The Verge

Основной для Microsoft Mesh стала облачная платформа Azure. Кипман заявил, что в компании надеются на то, что архитекторы, инженеры и дизайнеры заметят потенциал новинки.

А для ещё большего её распространения компания намерена сделать сервис доступным на множестве разных устройств: начиная от смартфонов и заканчивая компьютерами и различными шлемами, в том числе HoloLens 2.

Прямо сейчас Microsoft Mesh доступна лишь для владельцев последней и то, после регистрации на платформе виртуальной реальности AltspaceVR. На прочих девайсах платформа появится позже.

Источник: The Verge