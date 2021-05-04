Видео: разработчик добавил онлайн-мультиплеер в портативную консоль Nintendo 1989 года

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Разработчик с YouTube-канала stacksmashing опубликовал новый проект. В нём он добавил онлайн-режим в портативную игровую консоль Game Boy от Nintendo. Устройство, к слову, вышло ещё в 1989 году.

Как устроен проект?

Энтузиаст изобрёл специальный адаптер, который позволяет подключить приставку к компьютеру. Используя его, игрок соединяется с веб-приложением, которое «связывает» между собой сразу несколько владельцев GB, желающих сыграть в Tetris.

Сервер отправляет соревнующимся одинаковый набор фигур. И тот, кто останется «в живых» последним, оказывается победителем.

Могу я повторить это дома?

Да. Сам адаптер stacksmashing продаёт за 15 долларов (1,1 тыс рублей) + доставка. Файлы клиентской и серверной частей, а также необходимую прошивку можно найти на его GitHub-аккаунте

Источник: YouTube