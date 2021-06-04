Видео: шутливый сюжет о компании Ижевск Дайнемикс и протестах против сетей 20G от создателей RUSSIAN CYBERFARM 

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На YouTube-канале birchpunk появилось новое видео. В нём, в виде новостного репортажа, рассказывается о выдуманной IT-компании Ижевск Дайнемикс.

В ролике рассказывается о свежих разработках вымышленного завода, во главу которого совсем недавно поставили Константина Барагозина.

Уже на 20-й секунде авторы шутливо обыграли недавний твит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, опубликованный в честь высадки свежего марсохода NASA на Красную Планету.

Также в репортаже говорится о то, что начало отечественной робототехнике положил Правша, который «изготовил первого в истории робота и подковал инфузорию туфельку». Памятник ему и расположили в городе Ижевск.

Журналисты иронично отметили, что «недоброжелатели» называют создаваемых в Ижевск Дайнемикс роботов компьютерной графикой.

При это главный инженер предприятия отметил, что в новых версиях машин исправят прежние баги. Один из них — это то, что роботы переставали работать практически сразу же, как только на них переставали смотреть.

Другие сюжеты репортажа рассказали о протестах против 20G-вышек из-за отсутствия излучения и открытии водоразборной колонки с биометрией.

С самим роликом вы можете ознакомиться ниже: