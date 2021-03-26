Вышла 1.0 версия языка программирования Crystal

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Crystal является ООП языком общего назначения, который разрабатывается с января 2011 года. Его синтаксис напоминает Ruby, а сам язык — гораздо производительнее. В отличие от Ruby, язык компилируется с помощью LLVM.

Crystal — компилируемый и статически типизированный, однако указывать тип переменных не обязательно, благодаря наличию вывода типов. Кроме этого, язык работает с ассемблерными вставками и прямым обращением по указателям (считается небезопасным). Также, язык позволяет вызывать функции из библиотек на C.

В версии 1.0 было добавлено множество функций, часть из которых пока официально не поддерживается:

многопоточность;

поддержка Windows;

поддержка платформы ARM.

Источник Easily deploy open source